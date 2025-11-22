Trailero Sobrevive a Intento de Robo; Recibió un Disparo en Avenida Lázaro Cárdenas, Guadalajara

El conductor de un tráiler de doble semi remolque fue agredido a balazos después de que se resistió a un robo mientras circulaba sobre la Av. Lázaro Cárdenas, en el municipio de Guadalajara.

Noticia relacionada: Conductor de Plataforma es Agredido a Balazos Tras Altercado Vial con un Hombre en Tonalá

De acuerdo al chofer, de 45 años, vio a dos hombres que se estaban escondiendo entre la oscuridad de la madrugada de este 22 de noviembre, posteriormente, los sujetos le hicieron señales para que detuviera su marcha.

Como el conductor no quiso detener el camión, los hombres dispararon con arma de fuego, logrando impactar al menos en una ocasión al chofer. Sin embargo, el hombre siguió conduciendo hasta llegar a una gasolinera de la colonia Del Fresno.

El hombre tenía un impacto de bala en la clavícula, por lo que pidió auxilio en la gasolinera. Paramédicos llegaron hasta el punto para valorar al conductor, sin la necesidad de que fuera trasladado a un puesto de socorros.

Policías de Guadalajara acordonaron la escena del crimen y aseguraron el tráiler, el cual tenía al menos dos impactos de bala en los cristales delanteros.

Se localiza a un masculino, el mismo con una lesión a la altura de la clavícula, este hombre refiere ser conductor de un vehículo de carga pesada al estar circulando por Lázaro Cárdenas, hacia Arcos del Milenio, se siente lesionado, por lo cual detiene su marcha y hace el llamado de emergencia Policía de Guadalajara

Acerca de los agresores armados, no se pudieron aportar mayores datos, sólo se sabe que después de cometer el delito, escaparon hacia rumbo desconocido.

Jahir Bernardino / N+

Historias recomendadas: