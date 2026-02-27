Chofer Muere Tras Volcar en Pipa Cargada con 34 Mil Litros de Diésel en El Arenal, Jalisco

El operador de una pipa cargada con 34 mil litros de diésel murió tras volcar la tarde de este viernes sobre la carretera Guadalajara–Ameca, a la altura de la curva conocida como “Las Tortugas”, en el municipio de El Arenal.

Noticia Relacionada: Volcadura de Tráiler en Autopista Puebla-Orizaba Provoca Cierre Total y Tráfico Paralizado

Al sitio acudieron elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, quienes acordonaron la zona y comenzaron con las labores para evitar riesgos mayores, debido a la carga de combustible.

El primer comandante regional, José Manuel Martínez Murillo, informó que se está a la espera de bombas de succión para realizar el trasvase del diésel a otro contenedor y posteriormente utilizar grúas para levantar la unidad y recuperar el cuerpo del conductor.

Autoridades reportaron que el derrame detectado es mínimo y se localiza en la boca de entrada del tanque; sin embargo, advirtió que las maniobras deben realizarse con extrema precaución para evitar una fuga mayor que pudiera contaminar el entorno, incluyendo arroyos o cuerpos de agua cercanos.

La circulación presenta afectaciones parciales en el sentido de Guadalajara hacia Tala, donde permanece cerrado al menos un carril por la presencia de unidades de emergencia. No se descarta que más tarde sea necesario un cierre total de la vía para llevar a cabo las maniobras de retiro de la pipa siniestrada.