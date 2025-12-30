Mototaxistas de Tlajomulco Amenazan con Subir Precios si Tarifa del Transporte Público Aumenta

Conductores de mototaxis, del municipio de Tlajomulco, confirmaron que si la tarifa del transporte público en el Área Metropolitana de Guadalajara aumenta, ellos también incrementarán sus precios.

Actualmente, mototaxistas cobran 10 pesos

De acuerdo a Juan Andrés Mendoza, chofer de mototaxi de la colonia San Sebastián el Grande, cobra 10 pesos por persona, pero adelantó que él también subirá el costo del pasaje si aumenta la tarifa del transporte público.

Pues si se puede, sí lo subimos. Más bien, la gente es la que decide si se sube. O sea, la manera de que, sí los subimos nosotros, o igual la gente no se sube. Nos tenemos que, más o menos, poner al nivel de ellos Juan Andrés Mendoza, mototaxista de Tlajomulco

Lo mínimo que los mototaxistas han cobrado por mover a las personas entre cuadras, es hasta 5 pesos. Por trayectos de unos 7 minutos, pero fuera de la colonia, el costo sube de 70 a 80 pesos.

Julio Estrada, otro de los conductores de mototaxis, explicó que podría aumentar 5 pesos el costo del pasaje el año entrante.

Es lo que se está buscando, porque realmente, pues si te fijas, suben las refacciones, las llantas, o sea, todo sube, y pues ya un cobro poquito ya más bajo, pues realmente, ya se nos complica Julio Estrada, otro de los mototaxistas

De acuerdo a Julio, ya se encuentran en proceso de regularización, aunque no por este motivo aumentarían los costos de manera exorbitante, pues insistió en que los gastos, como la gasolina, siguen incrementando, por lo que buscan un precio justo para ellos y los usuarios.

