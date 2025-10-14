Presencia de Hombres Armados Genera Alarma en CUValles, Ameca; ¿A Quién Buscaban?

La presencia de personas armadas intentando ingresar a un plantel educativo de la Universidad de Guadalajara en la región Valles causó alarma entre docentes, estudiantes y personal del Centro Universitario en Ameca. Los individuos buscaban llevarse a uno de los alumnos, por lo que se solicitó la presencia de la Policía Municipal.

Nota relacionada: Vinculan a Proceso a Omar 'N' por Presunto Abuso Infantil en Jalisco

Desde la casa de estudios se activó el protocolo de seguridad para garantizar la integridad de cada uno de los estudiantes del plantel. Tras algunos minutos, la situación se aclaró: los hombres armados pertenecían a la Fiscalía de Jalisco y se encontraban en el centro universitario para cumplir con un procedimiento judicial.

Entonces se les pidió de manera prudente que mostraran su identificación, de quiénes eran, que no podían estar armados en el centro universitario, y después de un buen tiempo de intercambio de palabras. Porque hoy por hoy, cualquiera puede traer una credencial. Montalberti Serrano, coordinador de Seguridad de la UdeG

Capturan a estudiante en Ameca. Foto: N+

¿Cómo se realizó la captura del estudiante por parte de autoridades?

Finalmente, el estudiante fue entregado por los propios maestros, una vez que se verificó que efectivamente eran agentes de la Fiscalía del Estado y que la orden de aprehensión por violación provenía de la institución.

La autoridad del campus hizo lo correcto y se acordó salir del centro y entregarle al joven estudiante por la parte de fuera del centro universitario. ¿Se sabe qué orden de aprehensión presentaron? Al parecer tenía problemas el joven con una agresión sexual. Montalberti Serrano, coordinador de Seguridad de la UdeG

De acuerdo con la Fiscalía de Jalisco, la persona afectada es una estudiante del mismo centro universitario.

Historias recomendadas: