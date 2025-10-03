¿Cuáles son las Dos Rutas Temporales de Mi Macro Periférico para ir a Las Fiestas de Octubre?

La Secretaría de Transporte de Jalisco anunció la activación de dos rutas de servicio extendido de Mi Macro Periférico para facilitar el traslado de los asistentes a las Fiestas de Octubre 2025.

Nota relacionada: Fiestas de Octubre 2025 en Guadalajara: Estos son los Artistas Anunciados

Esta medida busca mejorar la movilidad nocturna durante el evento más emblemático de la temporada en Guadalajara.

Habrá 2 líneas más de Mi Macro Periférico. Foto: FB Fiestas de Octubre

¿Cuáles son las rutas operarán en horarios especiales?

Ruta 1: Periférico Norte – Periférico Belenes, con salidas hacia Arcos de Zapopan a las 11:50 p.m., 12:10 a.m., 12:30 a.m. y 12:50 a.m.



Ruta 2: Periférico Norte – Tonalá Centro, con salidas hacia Tonalá a las 12:00 a.m., 12:20 a.m., 12:40 a.m. y 1:00 a.m.

¿Cuándo serán las Fiestas de Octubre 2025?

Las Fiestas de Octubre 2025 se celebrarán del 3 de octubre al 3 de noviembre, con sede principal en el Auditorio Benito Juárez. El evento incluye el tradicional Palenque de Guadalajara, que reunirá a los máximos exponentes de la música regional mexicana y otros géneros populares. Como cada año, se espera una cartelera diversa, actividades culturales, juegos mecánicos y gastronomía local

Lucia Alfaro / N+

Historias relacionadas:

Historias recomendadas: