¿Cuáles son los Planteles Escolares de UdeG con Más Casos de Estudiantes Desaparecidos?

La incertidumbre continúa para familias y comunidad universitaria de la Universidad de Guadalajara (UdeG), que siguen en la búsqueda de estudiantes, profesores y egresados que no han regresado a casa.

De acuerdo con cifras de la propia institución, entre 2014 y agosto de 2025 se han registrado al menos 29 estudiantes desaparecidos, además de dos profesores —uno del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y otro del Centro Universitario de los Valles— y tres egresados que permanecen sin localizar.

De ese total, al menos cuatro jóvenes habrían sido privados ilegalmente de la libertad, según la información oficial.

Entre los planteles con mayor incidencia se encuentra la Preparatoria 11, donde 11 estudiantes han sido reportados como desaparecidos.

El panorama se agrava con otros delitos: en 2024, la UdeG documentó 57 casos de extorsión telefónica y 46 reportes de secuestro virtual.

¿Qué avances recientes ha habido en los casos de estudiantes desaparecidos de la UdeG?

De manera reciente, la rectora de la universidad informó sobre la localización con vida de Axel Ríos, estudiante de 15 años del Sistema de Educación Media Superior a Distancia, quien había sido reportado como desaparecido desde finales de marzo de este año.

Sin embargo, en el corte más reciente (agosto de 2025), la mayoría de los casos permanecen sin resolver y los estudiantes continúan oficialmente en calidad de desaparecidos.

