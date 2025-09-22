Localizan Cuerpo de Mujer Dentro de Auto en Llamas en Guadalajara

El hallazgo ocurrió la madrugada de este lunes en la colonia El Rocío de Guadalajara. Dentro de un automóvil envuelto en llamas fue encontrado el cuerpo calcinado de una mujer, lo que ya es investigado bajo el protocolo de feminicidio.

En el asiento trasero del vehículo estaba el cuerpo de una mujer completamente calcinado

El reporte ingresó poco después de las 3 de la mañana a la cabina de la Policía Municipal. Vecinos informaron sobre un vehículo incendiándose sobre la avenida Jesús Reyes Heroles, casi al cruce con Tierra del Honor. Al lugar acudieron policías y minutos más tarde bomberos, quienes al sofocar el fuego descubrieron que en el asiento trasero estaba el cadáver completamente calcinado de una mujer.

El auto, un sedán que fue abandonado entre matorrales, quedó consumido casi en su totalidad. Por el estado en el que se encontró el cuerpo, no fue posible determinar de inmediato la edad ni características de la víctima. Sin embargo, por la forma en la que fue hallada, atrapada dentro del vehículo incendiado, se presume que la muerte fue intencional.

La Fiscalía de Jalisco Investiga el caso bajo el protocolo de feminicidio

Elementos de la Fiscalía de Jalisco llegaron al sitio para iniciar con las investigaciones y peritajes correspondientes. La línea de investigación apunta a que los responsables habrían dejado a la víctima en el asiento trasero y posteriormente incendiado el auto para borrar evidencias.

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para su identificación oficial y determinar las causas exactas del fallecimiento. Mientras tanto, la Fiscalía continúa con las indagatorias para esclarecer este posible feminicidio que ha causado conmoción en la zona.

Abraham Flores / N+