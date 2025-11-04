Despiden con Honores a Policía de Unión de San Antonio, Jalisco, Asesinado a Balazos

Con honores fue despedido el oficial Luis Armando Hernández Lozano, policía municipal de Unión de San Antonio, quien perdió la vida tras ser baleado mientras realizaba labores de patrullaje en los límites con el estado de Guanajuato.

La mañana de este 4 de noviembre, el cuerpo del elemento ingresó por última vez a las instalaciones de la Comisaría Municipal, donde se llevó a cabo un homenaje póstumo.

Durante la ceremonia, se escucharon las voces de sus compañeros que, en su memoria, gritaron tres veces:

“Policía Hernández Lozano Luis Armando, ¡presente!”

El ataque ocurrió el mediodía del domingo, cuando Hernández Lozano patrullaba a bordo de la unidad RP-04 por la brecha que une la delegación Saucillo de la Primavera con el rancho La Primavera, donde fueron sorprendidos por sujetos armados.

Alcaldesa de Unión de San Antonio destaca la valentía del policía

En el homenaje, la presidenta municipal Gabriela Hurtado destacó la valentía del oficial caído y expresó su respaldo a los familiares y compañeros de la corporación.

Decirles que no están solos, que cuentan con su servidora, que no los dejaremos solos. Sabemos que quien hoy despedimos lo hizo en el cumplimiento de su deber; estaba trabajando y haciendo lo que era su responsabilidad, y como muestra de ello debe haber gratitud Gabriela Hurtado, presidenta municipal de Unión de San Antonio

El Secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, informó que la agresión ocurrió luego de que los uniformados realizaron una detención.

Habían detenido a una persona y parece que algo sucedió, se salió de control y llegaron otros sujetos, probablemente conocidos de la persona detenida, y pues pasó el hecho lamentable. ¿Lo liberaron? Muy probablemente; todavía no lo tenemos confirmado, se está investigando Juan Pablo Hernández, Secretario de Seguridad de Jalisco

Tras el homenaje, el cuerpo de Luis Armando Hernández Lozano fue trasladado a Lagos de Moreno, su lugar de origen, para darle una digna sepultura. Antes de partir, su padre pidió a los presentes un aplauso en memoria de su hijo.

