Buscan a Mujer y sus Suegros Desaparecidos en Tonalá; Esto se Sabe

Han pasado casi cinco meses desde que se perdió contacto con Lizet Contreras, de 32 años, y sus suegros Adriana Maestro y David Ramírez.

Aunque su desaparición ocurrió el 7 de julio, apenas este lunes 1 de diciembre se difundieron sus fichas de búsqueda.

¿Qué se sabe sobre la desaparición de los 3 integrantes de una familia en Tonalá?

Entre el evento de los papás de ellos y el de mi muchacha son como 13 personas, fue simultáneo aquí porque salieron las dos camionetas, según las cámaras del C5, salen las dos camionetas y una moto rumbo a Tonalá. Voz, su hija fue desaparecida

Lizet y sus suegros tienen domicilios en la colonia Basilio Badillo, de Tonalá, de donde fueron sustraídos.

Yo nomás digo una cosa, pues que se tiente en el corazón, ellos no tienen la culpa, ellos también tienen familia. Voz, su hija fue desaparecida

Hoy sólo piden que pronto regresen sanos y salvos.

