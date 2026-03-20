Desmantelan Establecimiento con 9 Máquinas Tragamonedas Ilegales en Guadalajara

Elementos de la Policía de Jalisco, en coordinación con la Comisaría de Guadalajara y el Ejército Mexicano, localizaron y desmantelaron un negocio cuyo interior había 9 máquinas tragamonedas operando de manera ilegal, ubicado en la Perla Tapatía.

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El negocio, que operaba como “bingo clandestino”, se encuentra entre las calles Joaquín Angulo y Belén, en la colonia Alcalde Barranquitas. Además, fueron colocados sellos de clausura de la Dirección de Inspección y Vigilancia de Guadalajara.

Las 9 máquinas tragamonedas fueron puestas a disposición del ayuntamiento municipal. Mientras que horas después, los sellos colocados en el negocio, fueron vandalizados.

Cabe señalar que en Jalisco ya suman un total de 115 máquinas tragamonedas aseguradas en lo que va de 2026, principalmente en los municipios de Zapopan, Tapalpa y Guadalajara, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad. Tan sólo en 2025, se aseguraron 204 tragamonedas.

El caso fue turnado a la Fiscalía General de la República

Este tipo de negocios violan el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, por lo que el caso también fue notificado a la Fiscalía General de la República para las próximas investigaciones.

Las máquinas tragamonedas están diseñadas para retener el dinero del usuario, generando una falsa expectativa de recompensas económica, es por ello que autoridades estatales y federales hacen su decomiso para posteriormente destruirlas.

Ivonne Alcántara / N+

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