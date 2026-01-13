Otro Posible Caso de Huachicol es Detectado en Límites de Tonalá y El Salto

Otro posible caso de extracción ilegal de hidrocarburo fue localizado en el Área Metropolitana de Guadalajara, luego de que autoridades detectaran una toma clandestina en un terreno baldío ubicado al pie de la carretera Guadalajara–El Salto, en la colonia San Francisco de la Soledad, en los límites de los municipios de Tonalá y El Salto.

El hallazgo se realizó durante recorridos de supervisión por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes detectaron una manguera que salía de una pequeña excavación en el predio, por lo que de inmediato dieron aviso a las autoridades correspondientes.

Al sitio acudió personal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos, quienes confirmaron que se trataba de una toma clandestina conectada al poliducto Salamanca–Guadalajara, la cual ya presentaba una fuga de combustible. Ante esta situación, fue necesaria la intervención de elementos de Protección Civil y Bomberos de Tonalá y El Salto para mitigar riesgos.

De acuerdo con Leopoldo Padilla, director de Bomberos de El Salto, se trabajó en coordinación con personal de Pemex para establecer medidas de seguridad mientras se realizaban las labores de reparación del ducto, con el objetivo de evitar alguna posible deflagración.

La fuga de hidrocarburo ya estaba generando contaminación en el agua de las filtraciones del terreno baldío, por lo que los cuerpos de emergencia realizaron trabajos para desfogar el líquido afectado y reducir los riesgos ambientales y de seguridad.

Durante la inspección en la zona, las autoridades localizaron que la manguera de la toma clandestina atravesaba un túnel que conectaba con un predio bardeado, donde presuntamente se almacenaba hidrocarburo de manera ilícita. En el área, personal de Protección Civil vertió espuma para disminuir la concentración de vapores inflamables.

El lugar ya fue asegurado por parte de la FGR

La finca, ubicada sobre la calle Los Pinos, con bardas altas y un portón de color gris, ya cuenta con sellos de inmueble asegurado por parte de la Fiscalía General de la República. En el lugar, y de acuerdo con información recabada con personal de Seguridad Física de Pemex, durante el cateo se localizaron algunos bidones, por lo que el sitio permanece bajo constante vigilancia de elementos de la Defensa.

Mientras se realizaban los trabajos de mitigación de riesgos, las autoridades descartaron niveles de explosividad, por lo que no fue necesaria la evacuación de personas. No obstante, la vigilancia en el área se mantendrá en tanto continúan las investigaciones.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas.

Priscilla Velasco / N+

