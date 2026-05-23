Detenido por Plagio de Estadounidense en Jalisco Sigue en Espera de Audiencia de Imputación

El hombre detenido durante el operativo en el que fue liberado un ciudadano estadounidense, en Jalisco, permanece en espera de la audiencia de imputación.

Noticia relacionada: Rescatan a Ciudadano Estadounidense Privado de la Libertad en Jalisco

Los hechos ocurrieron el pasado 22 de mayo, en una zona serrana ubicada en los límites de Ixtlahuacán del Río y Cuquío. La Fiscalía de Jalisco, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, llevó a cabo el operativo tras atender una denuncia emitida por el FBI, mediante la cual se solicitaba apoyo para localizar a la víctima.

Las autoridades informaron que, gracias a un despliegue en el que participaron aeronaves y equipos especiales de la Secretaría de Seguridad, así como fuerzas federales, se logró rescatar ileso al ciudadano estadounidense.

¿Qué se sabe del detenido?

Personal de la Fiscalía de Jalisco indicó que, debido al sigilo de la investigación, no es posible proporcionar mayores detalles sobre el detenido ni sobre la persona rescatada.

Las Noticias N+

Historias recomendadas: