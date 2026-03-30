Hombre Golpea a su Esposa e Hijos y los Amenaza con una Pistola en Guadalajara

Un hombre de 54 años fue detenido en Guadalajara por agredir físicamente a su esposa y a sus hijos, además de haber amenazado con un arma de fuego tipo revólver a la mujer, luego de que ésta intentó proteger a sus hijos.

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Este hecho ocurrió en un domicilio de la calle Natividad Macías, en la colonia Anexo 18 de Marzo. La mujer fue quien realizó el reporte al número de emergencias, y posteriormente fue atendida por paramédicos debido a las lesiones que presentó en el rostro.

“Un señor ya grande golpeó a sus hijos, traen contusiones leves en cara y piernas”, manifestó Alejandro Macías, paramédico de la Cruz Verde.

La presencia de elementos de la policía de Guadalajara impidió que el hombre disparara el arma en contra de su esposa e hijos, luego de que lograron detenerlo y asegurar la pistola.

Uno de los hijos indicó a los policías que dentro de la vivienda, el sujeto guardaba también un arma larga de calibre 22., con varios cartuchos útiles, la cual entregaron a las autoridades, ya que aseguraron que tenían miedo de que este hecho volviera a suceder.

“Aseguran a este sujeto, el cual portaba un arma de fuego en su mano, tipo revólver, asimismo, nos hacen entrega de un arma larga, por su hijo, ya que tienen miedo de que regrese y se ponga agresivo con los mismos. De momento se tiene asegurados, se está pidiendo conducción y mando para su puesta a disposición”, explicó un policía de Guadalajara.

Testigos aseguran que el hombre ya había agredido a su esposa anteriormente

De acuerdo con algunas versiones de vecinos que circulaban por la zona, el hombre ya había agredido a su familia en repetidas ocasiones, sin embargo, es la primera vez que el sujeto portaba un arma de fuego.

El señalado fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público, quien se encargará de determinar su situación legal. El lugar fue acordonado mientras se realizan las investigaciones, así como averiguar por qué el hombre tenía dos armas de fuego de alto poder.

Jahir Bernardino / N+

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