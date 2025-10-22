Detienen a Hombre que Pretendía Vender a su Hijo Para Comprar Drogas en Ocotlán, Jalisco
Yonathan Francisco “N” fue detenido por intentar vender a su hijo en 2016; enfrenta cargos por tráfico de menores y otros delitos
Pretendía vender a su hijo; ya fue detenido.
Se trata de Yonathan Francisco “N”, señalado por los delitos de tráfico de menores, abandono de familiares, abandono de personas y supresión del estado civil.
En la carpeta de investigación se establece que, en el año 2016, en el municipio de Ocotlán, Jalisco, este sujeto intentó vender a su hijo para comprar droga, acción que no logró concretar.
Tras una investigación detallada, policías investigadores lograron cumplimentar una orden de aprehensión en su contra. El individuo se ocultaba en la colonia Santa Cecilia, en el mismo municipio.
¿Dónde se encuentra el hombre señalado de buscar vender a su hijo?
Yonathan Francisco “N” ya se encuentra en el penal de Puente Grande, en espera de su audiencia de vinculación.
Juan Pablo Ortega
