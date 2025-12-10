Detienen a Repartidor de Droga a Bordo de una Bicicleta de 'Mi Bici' Robada en Guadalajara

Un hombre que repartía droga, que iba a bordo de una bicicleta de Mi Bici, fue detenido por policías sobre el cruce de la Av. República, al cruce con Manuel Doblado, en la colonia San Juan de Dios, en el municipio de Guadalajara.

El sujeto fue identificado como Ricardo 'N', había robado una bicicleta del programa del gobierno, Mi Bici. Los policías se dieron cuenta de su presencia cuando iba pedaleando y fumando algún estupefaciente en una pipa.

Los oficiales le marcaron el alto al sujeto, y cuando lo revisaron, localizaron cuatro envoltorios transparentes de marihuana, con un peso aproximado a los 65.5 gramos, además de una pipa metálica y un encendedor, por lo que fue detenido.

Hace menos de cinco días detuvieron a otro repartidor de droga que usaba una bicicleta de Mi Bici

Elementos de la Policía Metropolitana detuvieron a un presunto distribuidor de droga que operaba en la colonia San Juan de Dios, en Guadalajara, el 5 de diciembre, utilizando una bicicleta del programa Mi Bici para realizar sus entregas, de acuerdo con la corporación.

Los oficiales realizaban un operativo de vigilancia cuando, sobre Calzada Independencia Sur y López Cotilla, detectaron a un hombre que obstruía el paso peatonal y aparentemente fumaba una pipa de cristal en la vía pública. Al notar la presencia policial, el sujeto intentó escapar, lo que derivó en una breve persecución que concluyó metros más adelante.

Durante la inspección, realizada conforme al protocolo, los policías le aseguraron 20 bolsas con aparente cristal, con un peso aproximado de 13 gramos. Además, al revisar los registros de la bicicleta, se confirmó que tenía reporte de sustracción de un ciclopuerto del programa Mi Bici, ubicado en la colonia Analco.

El detenido, identificado como Alonso 'N', de 42 años, fue trasladado ante el Ministerio Público, quien determinaría su situación jurídica por los delitos en los que pudiera haber incurrido.

Juan Pablo Ortega / N+

