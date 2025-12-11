Detienen a Nueve Hombres Armados Tras Operativo Coordinado Entre los Tres Niveles de Gobierno

Un operativo entre autoridades municipales, estatales y federales permitió la detención de nueve personas y el aseguramiento de ocho armas de fuego en la colonia San José Río Verde, en Guadalajara. La intervención ocurrió la noche de este miércoles, luego de que a través de múltiples reportes ciudadanos se solicitara la presencia policial debido a la presencia de sujetos armados en la vía pública.

Unidades de autoridades municipales, estatales y federales se trasladaron al lugar

Las unidades de la Policía de Guadalajara, la Policía Estatal y la Guardia Nacional se trasladaron al cruce de las calles Hacienda La Calera y María Guadalupe de Hernández Loza, donde localizaron a un grupo de hombres cuyas características coincidían con las proporcionadas previamente por ciudadanos. Al percatarse del arribo oficial, los señalados permanecieron en el sitio al verse rodeados por las corporaciones.

De acuerdo con el informe, mientras la zona era asegurada por varias unidades policiales, los agentes realizaron una revisión a los nueve individuos, localizando ocho armas de fuego de distintos calibres. El operativo generó expectación entre vecinos del área debido al amplio despliegue de seguridad.

Nueve hombres fueron detenidos tras el operativo

Los detenidos fueron trasladados bajo un fuerte dispositivo a bordo de vehículos blindados y artillados para ser puestos a disposición del Ministerio Público Federal. Hasta el momento, no se ha determinado si los sujetos tenían relación con algún grupo delictivo o si planeaban alguna actividad ilícita en la zona.

Se informó que dos de los detenidos contaban con antecedentes por robo equiparado de vehículo en el municipio de Zapopan. Las autoridades continuarán con las investigaciones correspondientes para esclarecer la situación legal de cada uno de los presentados

