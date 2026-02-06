Detienen a Presunto Multihomicida Acusado de Asesinar a 3 Hombres en Zapopan

Un presunto multihomicida fue detenido en una zona residencial de Zapopan, está acusado de haber asesinado a tres hombres, quienes fueron localizados sin vida en una brecha con rumbo a Las Cañadas.

Noticia relacionada: Detienen a Hombres que Realizaban Cobro de Piso en la Feria de La Chona de Encarnación de Díaz

Se trata de Edgar ‘N’, de 33 años, quien contaba con una orden de aprehensión que ya fue cumplimentada.

Efectivos de la Comisaría de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad, se encargaron del aseguramiento después de haber recibido informes anónimos de la ubicación de este sujeto.

Por lo anterior, los elementos se trasladaron hasta el cruce de la Av. Patria y Boulevard, en Puerta de Hierro, en la colonia San Bernardo, en Zapopan, donde fue visto por última vez.

El sujeto intentó escapar antes de ser detenido

Edgar ‘N’, al ver a los uniformados, intentó escapar, pero no lo consiguió.

Luego de un análisis de información y cruce de base de datos, se frecuentaron los sitios que frecuentaba el sujeto y se desplegaron elementos de la Policía del Estado para su localización, el despliegue tuvo resultados en Patria y Boulevard, Puerto de Hierro. Comandante de la Policía de Jalisco

Se presume que Edgar ‘N’ habría estado involucrado en un multihomicidio ocurrido el 18 de febrero de 2023, en el rancho El Colorado, en Zapopan, donde fueron asesinados tres hombres a disparos.

Este sujeto, calificado como objetivo prioritario para las autoridades, ya se encuentra en el penal de Puente Grande, a disposición de un juez.

Historias recomendadas: