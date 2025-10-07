Detienen a Kevin ‘N’, Presunto Responsable de la Muerte de una Mujer en Tianguis de Tlaquepaque
N+
Doña Rosa murió el pasado viernes después de ser víctima colateral de una riña en la colonia El Campesino
COMPARTE:
Kevin Israel ‘N’, de 20 años, es el joven que presuntamente disparó en pleno tianguis de la colonia El Campesino, en Tlaquepaque, y cuyas balas le arrebataron la vida a doña Rosa, una vendedora de chicharrones que era inocente.
¿Cómo ocurrió la muerte de doña Rosa en un tianguis de Tlaquepaque?
El hecho ocurrió el pasado viernes en el cruce de Ramón Corona y Martín Corona, cuando Kevin Israel ‘N’ sostuvo una pelea con otros comerciantes del tianguis. Además, llegó a dicho lugar en compañía de otros sujetos y, al parecer, comenzó a disparar.
Noticia relacionada: Mujer Vendedora de Chicharrones Muere como Víctima Colateral de Riña en Tianguis de Tlaquepaque
El proyectil impactó directamente en el corazón de doña Rosa; le provocó la muerte de forma inmediata. Incluso, en el mismo hecho, el joven con el que sostuvo la pelea resultó con un impacto de bala en una pierna.
Tras lo acontecido, el presunto responsable escapó del lugar. Sin embargo, las labores de inteligencia permitieron su captura y ya se encuentra a disposición del juez de control, quien continuará con el proceso conforme a derecho.
Miguel Zaragoza García / N+
Historias recomendadas:
- Sismo de Magnitud 4.0 se Registró en Puerto Vallarta, Jalisco; Esto Sabemos
- Localizan Sin Vida a Hombre en Tonalá; Vestía Casco y Uniforme de la Guardia Nacional
- Imputan a Omar 'N' Señalado de Abuso Contra Menor en Jalisco; Permanecerá en Prisión Preventiva
- Joven Estadounidense Muere en Guadalajara al Caer a una Obra en Construcción