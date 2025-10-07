Detienen a Kevin ‘N’, Presunto Responsable de la Muerte de una Mujer en Tianguis de Tlaquepaque

Kevin Israel ‘N’, de 20 años, es el joven que presuntamente disparó en pleno tianguis de la colonia El Campesino, en Tlaquepaque, y cuyas balas le arrebataron la vida a doña Rosa, una vendedora de chicharrones que era inocente.

¿Cómo ocurrió la muerte de doña Rosa en un tianguis de Tlaquepaque?

El hecho ocurrió el pasado viernes en el cruce de Ramón Corona y Martín Corona, cuando Kevin Israel ‘N’ sostuvo una pelea con otros comerciantes del tianguis. Además, llegó a dicho lugar en compañía de otros sujetos y, al parecer, comenzó a disparar.

Noticia relacionada: Mujer Vendedora de Chicharrones Muere como Víctima Colateral de Riña en Tianguis de Tlaquepaque

El proyectil impactó directamente en el corazón de doña Rosa; le provocó la muerte de forma inmediata. Incluso, en el mismo hecho, el joven con el que sostuvo la pelea resultó con un impacto de bala en una pierna.

Tras lo acontecido, el presunto responsable escapó del lugar. Sin embargo, las labores de inteligencia permitieron su captura y ya se encuentra a disposición del juez de control, quien continuará con el proceso conforme a derecho.

Miguel Zaragoza García / N+

Historias recomendadas: