Detienen a Maestro de Música por Presunto Abuso de una de sus Alumnas de Preescolar en Zapopan

Elementos de la Fiscalía del Estado capturaron a un profesor de música señalado por presunto abuso sexual infantil agravado, quien habría aprovechado su posición en un preescolar de Zapopan para cometer la agresión.

La Fiscalía del Estado informó sobre la detención de Braulio Clemente “N”, presunto responsable del delito de abuso sexual infantil agravado. El sujeto fue capturado por Policías de Investigación de la Dirección de Órdenes de Aprehensión, en cumplimiento de un mandato judicial.

¿Cuándo detuvieron al presunto agresor?

Su detención ocurrió el pasado 7 de octubre en calles de la colonia Artesanos, en San Pedro Tlaquepaque, y posteriormente fue puesto a disposición de la autoridad.

¿Cómo ocurrió el presunto abuso?

De acuerdo con las investigaciones, el imputado se desempeñaba como maestro de música en un preescolar de la colonia Mesa Colorada, en Zapopan, donde presuntamente realizó tocamientos indebidos a una alumna en febrero de 2024.

La situación fue advertida por otros profesores del plantel, quienes alertaron a los padres de la menor, lo que permitió la presentación de la denuncia correspondiente y la integración de una carpeta de investigación que derivó en la orden de aprehensión.

