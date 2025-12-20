Tras Casi Tres Años, Detienen a Presunto Homicida de un Policía de Tlajomulco

Después de casi tres años, la justicia alcanzó al presunto homicida de un policía de Tlajomulco, fallecido durante el 14 de enero de 2023 en la colonia Lomas del Mirador.

¿Cómo murió el policía de Tlajomulco en 2023?

El homicidio ocurrió en un enfrentamiento derivado de un operativo de mototaxis, donde los uniformados fueron atacados por varios sujetos armados; en la refriega, murió el oficial identificado como Magdaleno Vital. También fue abatido uno de los agresores.

¿Quién es el presunto homicida del oficial?

Tras casi tres años, este viernes fue detenido Iván Guadalupe ‘N’, a quien se le cumplimentó una orden de aprehensión por homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

Cabe mencionar que este es el segundo detenido por el caso, ya que el día de los hechos su cómplice quedó en manos de las autoridades. En los próximos días se definirá la situación jurídica de Iván Guadalupe ‘N’.

Alejandra Parra Grande / N+

