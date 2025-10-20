A Más de 2 Años, Mercedes Aún Espera Sepultar a sus Hijos Localizados en una Fosa en Tlajomulco

A más de dos años de la desaparición y posterior hallazgo de los restos de sus seres queridos, Mercedes Segovia continúa esperando lo que para ella es un anhelo desesperado: darles una sepultura digna a sus hijos y a su yerno.

Estoy desesperada, con todos los sentimientos encontrados, con la ilusión de tener el cuerpo y darle cristiana sepultura... y nada Mercedes, quien desde 2023 vive el dolor y la incertidumbre

La madrugada del 29 de marzo de 2023, alrededor de las 12 de la noche, un comando irrumpió en una vivienda y privó ilegalmente de la libertad a cuatro personas: los hermanos José Ángel Esparza Segovia y Rigoberto Córdova Segovia, junto con sus cuñados Jonathan Osorio y Alan Romero.

Tres meses después, sus restos segmentados fueron localizados en una fosa clandestina del camino a La Piedrera, en Lomas de San Agustín, municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

Los cuerpos fueron preidentificados por sus familiares gracias a marcas y tatuajes. A partir de ello, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) ha realizado diversas confrontas genéticas utilizando muestras de ADN proporcionadas por los deudos.

Sin embargo, Mercedes aún no recibe los restos de sus hijos. Sólo ha sido posible la restitución de Alan Romero. Las confrontas genéticas entre Mercedes y los restos que corresponderían a sus hijos han arrojado resultados negativos, sin que hasta ahora se le brinde una explicación clara.

Me dijeron que tenían dos cuerpos que daban a mi ADN, pero que estaban cercenados y hasta no completarlos me los daban (...) Le faltaban tres piezas y es hora de que todavía no Mercedes, quien desde 2023 vive el dolor y la incertidumbre

Según Mercedes, en el último año no ha habido avances significativos.

Salí bien pensativa, porque hace un año me dijeron que ya estaban, que nomás era formar los cuerpos... y hasta ahorita no veo avance ninguno Mercedes, quien desde 2023 vive el dolor y la incertidumbre

Mercedes continúa esperando. No busca justicia, ni castigo. Sólo quiere cerrar el ciclo y sepultar con dignidad a quienes ama.

