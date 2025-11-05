¿De Cuánto Fueron las Pérdidas que Generaron los Cierres Carreteros de Agricultores en Jalisco?

En Jalisco, el cierre carretero realizado por los agricultores trajo afectaciones al sector industrial por alrededor de 250 millones de pesos.

El coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Antonio Lancaster, informó que se contabilizó solamente el segundo cierre

Las pérdidas económicas ascienden a 250 millones de pesos. Foto: N+

Electrónico alimenticio, y sobre todo el perecedero y el autotransporte de carga fueron los que más reportaron. Antonio Lancaster, Coordinador CCIJ

¿Qué consecuencias tendría para Jalisco un eventual cierre ferroviario por parte de los agricultores?

El coordinador del CCIJ espera que los maiceros lleguen a un acuerdo con el Gobierno Federal. Asegura que, de registrarse un cierre ferroviario como se prevé, afectaría de una forma importante a Jalisco:

El tema de ferrocarril que sería una tragedia para Jalisco, sobre todo hay muchos granos que vienen importado sobre todo de Estados Unidos y Canadá por la vía férrea y aquí yo creo que tenemos que impulsar el diálogo, son tres o cuatro empresas los grandes compradores Antonio Lancaster, Coordinador CCIJ

El pasado 27 de octubre, productores de maíz a nivel nacional bloquearon algunas carreteras del país, incluidas 12 de Jalisco, para exigir un precio justo del grano.

Buscan que el precio de la tonelada de maíz sea de 7 mil 200 pesos; el precio garantía que les ofrece el Gobierno Federal es de 6 mil 150 pesos.

