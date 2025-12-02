¿Por Qué el Crimen en Jalisco Recluta a Menores Cada Vez Más Jóvenes?

Las víctimas de desapariciones cada vez tienen menor edad; esto es un fenómeno que es analizado por expertos.

Son los que corren más riesgo, incluso fui a una reunión donde se trató el tema y más del 43% está entre los 12 a los 17 años, pero el otro 40% del universo de 100 está entre los 18 y los 20 años

Francisco Jiménez, investigador CUCSH U de G

De acuerdo con los expertos, entre menor es la edad, es más fácil engancharlos con promesas de dinero y lujos, haciéndolos víctimas de reclutamiento engañoso. Además, adiestrarlos también resulta más sencillo.

Se utilizan a los niños entre más chicos mejor, porque obedecen todas las instrucciones de los adultos, porque son los que tienen una especie de autoridad.

Francisco Jiménez, investigador CUCSH U de G

Entre las falsas ofertas de trabajo que expertos han detectado para el reclutamiento engañoso se encuentran: vigilante, mesero y albañil.

