Capturan a Presunto Feminicida de Bailarina de Ballet Folklórico en Puerto Vallarta

La Fiscalía de Jalisco informó la captura de Víctor 'N', presunto responsable del feminicidio de Livia Betzabé, joven de 23 años y bailarina del Ballet Folklórico, ocurrida en la colonia Infonavit de Puerto Vallarta.

Noticia relacionada: Bailarina es Asesinada en Puerto Vallarta; el Principal Sospechoso es su Novio

El arresto se realizó en la colonia Santo Domingo, en Ixtapa, mediante una orden de aprehensión emitida por un juez. El detenido, de 28 años, era la ex pareja sentimental de la víctima.

¿Cómo ocurrió el asesinato de Livia?

De acuerdo con las investigaciones, el día del crimen, Livia acudió al domicilio de Víctor, donde tras ingresar a su dormitorio y sostener una discusión, él la atacó con un arma blanca en repetidas ocasiones.

El padre del ahora detenido auxilió a la joven y la trasladó a la clínica del ISSSTE en el fraccionamiento Fovissste 100, donde el personal médico confirmó su fallecimiento poco después de su ingreso.

Diversos colectivos y organizaciones, como el Ballet Folklórico Tradiciones, Sororas Violetas Jalisco y el Instituto Municipal de la Mujer de Puerto Vallarta, lamentaron la muerte de Livia y exigieron justicia pronta para la joven.

Ivonne Alcántar / N+

Historias recomendadas: