Wilfrido Gradilla, Empresario Atacado a Balazos en Zapopan, Sigue Hospitalizado

Wilfrido Gradilla, el empresario y abogado fiscalista que fue atacado a balazos en la colonia Jardines de Guadalupe, en Zapopan, el 27 de enero, continúa hospitalizado y estable de salud.

El móvil de la agresión está vinculado a la actividad empresarial de Wilfrido Gradilla, de acuerdo al fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos.

Acerca de los agresores detenidos, las autoridades explicaron que uno de ellos continúa grave de salud en el Hospital Civil de Guadalajara, mientras que el otro ya fue puesto a disposición de la autoridad judicial, se dio a conocer que cuenta con antecedentes de ilícitos de alto impacto.

Uno de los detenidos habría sido responsable de la desaparición de dos personas

Existe una orden de aprehensión girada en su contra por la desaparición de dos hombres en 2024, se trataría de un padre y su hijo.

Quiero mencionarles que uno de los agresores tiene orden de aprehensión por desaparición, que fueron encontrados sin vida Salvador González de los Santos, Fiscal de Jalisco

Se hicieron cruces, estaremos pendientes de su situación legal y estaremos listos para ejecutar la orden en el momento procesal pertinente Blanca Trujillo, Vicefiscal de Personas Desaparecidas en Jalisco

González de los Santos mencionó que ya se revisaron las cámaras del C5 ubicadas a escasos metros del lugar de los hechos, incluso se tiene parte del seguimiento a los vehículos involucrados en la balacera.

Moisés Hernández / N+

