En 24 Horas se Registraron 10 Sismos en Estas Costas de Jalisco ¿Hay Afectaciones?

En las costas de Jalisco se han registrado 10 sismos en las últimas 24 horas, con los movimientos más fuertes ocurridos durante la madrugada de este jueves 25 de septiembre.

Nota relacionada: El 19 de septiembre de 2017 se registró un sismo de magnitud 7.1 que sacudió la zona centro del país

El de mayor magnitud fue de 5.7, registrado a las 04:16 horas. Su epicentro se localizó a 193.9 km al suroeste de Boca de Iguanas, Jalisco, con una profundidad de 12 km.

En las costas de Jalisco se reportaron 10 sismos. Foto: Google Earth

Minutos después, a las 04:21 horas, se registró un sismo de magnitud 5.1 a 179 km al suroeste de Cihuatlán, Jalisco, con una profundidad de 10 km. No se tienen registros de percepciones significativas ni de afectaciones en los municipios costeros.

¿Existe riesgo para la población por los sismos registrados en costas de Jalisco?

El Centro de Alerta de Tsunamis de la Semar confirmó que no existe riesgo para las costas del Pacífico mexicano. Se insta a la población a mantenerse informada a través de fuentes oficiales y evitar la difusión de rumores.

Las Noticias N+

Historias recomendadas: