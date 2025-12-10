En Diciembre Aumentan Casos de Talladores de Tarjetas en Jalisco: ¿En Qué Consiste?

Hasta 30 por ciento aumentan los casos de talladores de tarjetas en la época decembrina. Así lo informó la Fiscalía del Estado a través de la Vicefiscalía en investigación especializada en delitos patrimoniales.

En esta modalidad de fraude, grupos de entre dos y tres personas operan dentro y fuera de los cajeros automáticos para despojar a las víctimas de sus tarjetas y NIP. Los delincuentes se acercan bajo el argumento de que el cajero no funciona o que el chip de la tarjeta está fallando.

Aprovechando la confusión, arrebatan o solicitan la tarjeta, la sustituyen por otra de la misma institución y observan el momento en que la víctima ingresa su NIP. Con la tarjeta original y el código, otro integrante del grupo realiza retiros inmediatos, compras en tiendas departamentales o cargos mediante dispositivos portátiles.

Hasta 30 por ciento aumentan los casos de talladores de tarjetas. Foto: N+

Tenemos identificados casos desde el 2022, si mal, nos recuerdo. Varía, varía según las fechas; de hecho, en estas fechas tenemos aumentos en este tipo de delitos Manuel Alejandro Gutiérrez Bañuelos, Vicefiscal en Delitos Patrimoniales

¿Quiénes son las personas más vulnerables a este tipo de fraude en cajeros automáticos?

Los principales grupos vulnerables son adultos mayores que acuden solos al cajero y jóvenes distraídos o con poca experiencia en operaciones bancarias. Sin embargo, cualquier persona puede ser víctima.

Por ello, la Fiscalía pidió a la ciudadanía no aceptar ayuda de desconocidos, acudir a cajeros en horarios en que la sucursal esté abierta, proteger su NIP y denunciar cualquier caso, incluso de manera anónima, para fortalecer las acciones de prevención y combate a estos delitos.

De acuerdo con la dependencia, en 2025 se han reportado 9 mil 879 fraudes

Las Noticias N+

