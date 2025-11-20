En Diciembre Hay Más Accidentes Automovilísticos en Jalisco; Esta es la Razón

En temporada decembrina incrementan hasta 45% los accidentes donde se mezcla alcohol y volante, de acuerdo con la Cruz Roja Jalisco.

Una sola copa de vino puede influir para alterar la atención a la hora de manejar.

Lamentablemente la cuestión de la toma del alcohol disminuye el tema psicomotriz, altera nuestro sistema nervioso, tenemos un déficit de toma de decisiones, nos hace estar un poco más lentos. Eso contribuye a la hora de manejar a no tomar una buena decisión o no estar al pendiente de cómo vamos conduciendo nuestro vehículo. Iván Bojórquez, paramédico Cruz Roja

Señalan que los accidentes vehiculares son una de las principales causas de muerte en México, y la mezcla de alcohol y volante es un factor clave en muchos de estos incidentes. En esta temporada, es fundamental tomar medidas y no confiarse para evitar tragedias.

Incrementa hasta 45% accidente por combinación alcohol y volante.

Siempre es al menos esperar de 2 a 4 horas de haber consumido la última copa o la última cerveza antes de volver a conducir. La preferencia es que nuestro vehículo pueda quedar en un lugar seguro o alguien pueda ir por nosotros, qué mejor. Iván Bojórquez, paramédico Cruz Roja

¿Qué se recomienda para prevenir accidentes vehiculares en las fiestas decembrinas?

Entre las recomendaciones están que, en caso de salir de fiesta y pretender consumir alcohol, se opte por trasladarse en taxis, autos de plataforma o con un conductor designado.

