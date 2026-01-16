Menor de 15 Años Trasladado de Puerto Vallarta a Guadalajara por Convulsión se Encuentra Grave

El menor de 15 años que fue trasladado de Puerto Vallarta a Guadalajara tras una convulsión causada por intenso dolor de cabeza, se encuentra grave de salud.

Anteriormente, el joven fue llevado a la Clínica 42 del IMSS, que se encuentra en Puerto Vallarta, sin embargo, el 15 de enero, alrededor de la 1:00 de la tarde, pidieron apoyo al personal de SAMU Jalisco para trasladarlo a un hospital de tercer nivel en Guadalajara.

El paciente se encuentra intubado, ventilado en un estado de urgencia absoluta, es entonces estabilizarlo por nuestro equipo y posteriormente volado aquí a Guadalajara, en condiciones, digamos, estables, paciente crítico estable Yannick Nordin Servín, director de SAMU Jalisco

El adolescente se encuentra en terapia intensiva pediátrica, luchando por su vida.

Cabe mencionar que este sería el tercer traslado que se realiza en 2026. El primero de ellos fue también de Puerto Vallarta al Área Metropolitana de Guadalajara: un bebé de cuatro meses, con hidrocefalia. Mientras que el segundo sucedió en Yahualica, también en la capital de Jalisco: un paciente de 62 años con complicaciones cardiorrespiratorias.

Las áreas o las zonas han sido, sobre todo, la Sierra Norte, Colotlán, Mezquitic, Ojuelos, etcétera, y la Costa Norte también: la Costa Sur, y la Región Vallas, es donde ha sido la más alta incidencia en los traslados Yannick Nordin Servín, director de SAMU Jalisco

El año pasado, SAMU realizó 70 traslados aéreos, especialmente por urgencias relacionadas con código mater, policontundidos, complicaciones respiratorias y quemaduras.

