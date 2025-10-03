Alertan por Llamadas de Números Extranjeros para Cometer Robos en Jalisco

Autoridades de Jalisco alertaron por llamadas maliciosas provenientes de números del extranjero, es decir, de ladas internacionales, con el propósito de cometer fraude, estafa y/o hackeo.

El Fiscal de Jalisco, Salvador Gonzáles de los Santos, explicó que los criminales intentan ingresar a las aplicaciones bancarias de sus víctimas, con la intención de robarles su dinero.

En todos los casos, la intención es lograr que la víctima ceda el control de su teléfono, a personas que logran ingresar a sus aplicaciones bancarias, roban sus datos o ingresan a sus fotos personales Salvador González de los Santos, Fiscal Estatal de Jalisco

¿Cómo operan los delincuentes que realizan estas llamadas?

De acuerdo a las autoridades, estos son los modus operandi más frecuentes:

Al responder, los delincuentes cuelgan para que la víctima regrese la llamada, y así le sean cobrados altos cargos.

para que la víctima regrese la llamada, y así le sean cobrados altos cargos. Solicitan datos personales y financieros para robar.

para robar. Instalan softwares o virus para hackear los dispositivos móviles.

los dispositivos móviles. Ofrecen falsas ofertas de trabajo.

De los Estados Unidos: Nevada, Minnesota, Alabama y Carolina del Norte, también de Canadá: Springfield, Manitoba y San Jorge Salvador González de los Santos, Fiscal Estatal de Jalisco

Para evitar ser víctima de este ciberdelito, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México recomienda lo siguiente:

Ignorar mensajes y no responder llamadas de números internacionales.

No regresar la llamada.

No proporcionar información personal.

No abrir enlaces ni descargar archivos.

Según organismos y academias de ciberseguridad, en México se cometen más de 400 mil ciberdelitos diarios.

Moisés Hernández / N+

