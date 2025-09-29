Reportan Más de 300 Cuerpos Identificados Sin Ser Reclamados en Jalisco

En el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses hay 321 cuerpos, que a pesar de haber sido identificados, hasta este momento permanecen resguardados sin que un familiar los haya reclamado.

Abel Álvarez Luengas es uno de los nombres que aparece en el registro oficial de personas fallecidas identificadas y no reclamadas en Jalisco. Su ficha dice: “El día 2 de febrero de 2020 se ingresó a las instalaciones del Instituto Jaliscienses de Ciencias Forenses el cuerpo de la persona fallecida”.

El listado, disponible en la plataforma Estamos Buscando, se ordena alfabéticamente y ofrece datos como nombre completo, CURP, fotografía, fecha de ingreso y lugar de localización del cuerpo.

La intención es facilitar la identificación y eventual restitución a sus familias. No obstante, algunos de estos registros llevan más de cinco años en espera, como el de Abel, cuyo cuerpo ingresó en 2020 y todavía no ha sido reclamado.

Según información pública, las circunstancias de localización son diversas:

Personas encontradas sin vida en la vía pública.

Fallecimientos ocurridos en hospitales o puestos de socorro.

o puestos de socorro. Casos en los que, pese a la identificación oficial, no hubo contacto o respuesta de familiares.

El Instituto asegura que todos los cuerpos son resguardados en condiciones dignas, incluso cuando han sido inhumados, ya que se mantiene un registro que permite su ubicación en caso de que después sean reclamados.

¿Cómo reclamar el cuerpo de una persona?

Las autoridades invitan a la población a consultar las fichas disponibles en línea. En caso de reconocer a alguien, el trámite oficial debe realizarse directamente en las instalaciones del Instituto, ya sea en las oficinas centrales de Tlaquepaque o en la delegación correspondiente.

Las oficinas se encuentran en Batalla de Zacatecas #2395, fraccionamiento Revolución, en Tlaquepaque, o puede llamar al teléfono 33 3030 9400.

Yunuen Mora / N+

