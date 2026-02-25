¿Puedo Pedir una Indemnización si mi Carro fue Dañado durante la Ola de Violencia en Jalisco?

Un especialista en seguros de Jalisco, Wylie Vielma, explicó que los propietarios de los vehículos que fueron siniestrados el 22 de febrero durante la ola de violencia vivió el estado, pueden solicitar una indemnización por los daños causados.

Déjame decirte que son eventos que están cubiertos por tu seguro, si tú tienes asegurado tu vehículo en cobertura amplia, este evento es un evento que está cubierto Wylie Vielma, especialista en seguros de Jalisco

Autos dañados pueden ser reclamados conforme a coberturas en seguros

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), explica que en caso de que los vehículos dañados o con pérdidas, estos podrán ser reclamados conforme a las coberturas de robo y/o daños materiales, según corresponda.

El especialista orienta sobre cómo declarar lo sucedido al momento de llamar al ajustador de la aseguradora.

No le mientas a la compañía aseguradora, declara lo que pasó, qué fue lo que ocurrió. Tú fuiste sujeto de un robo total de tu unidad, llegaron estas personas, te amenazaron, pusieron un arma frente a ti, dejaste tu unidad por defecto de la amenaza, y lo que hayan hecho ellos después con la unidad, quemarla, atravesarla, eso no estaba en tu control Wylie Vielma, especialista en seguros de Jalisco

La AMIS agregó que habrá casos en los que también sea necesario interponer denuncias ante autoridades, conforme a las coberturas contratadas.

Jorge Eduardo Ocegueda / N+

