En Operativo Aseguran Explosivos de Alta Peligrosidad en Huejúcar

La Secretaría de Seguridad de Jalisco aseguró explosivos de alta peligrosidad en el municipio de Huejúcar, en un campamento ubicado en una zona serrana, apenas a 300 metros del límite con el estado de Zacatecas.

Mediante un reporte al 089 se desplegó un operativo de fuerzas especiales de la Policía Estatal de Jalisco, la Defensa y la Guardia Nacional.

Aseguran explosivos de alta peligrosidad en Huejúcar. Foto: J Refugio Huejúcar González

Tras un recorrido de aproximadamente dos horas llegaron al campamento, donde había casas improvisadas, prendas militares y equipo táctico.

¿Qué encontraron y cuál fue la relevancia del operativo de seguridad en Huejúcar?

El hallazgo más importante fueron explosivos para minas elaborados de manera artesanal.

De los más peligrosos por el daño que causan y el tipo de metralla, la carga explosiva, serán destruidas Juan Pablo Hernández González, Secretario de Seguridad de Jalisco

El Secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández González, dijo que este es uno de los operativos que se realizan en zonas limítrofes del estado con entidades vecinas.

