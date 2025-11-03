Encuentran el Cuerpo de un Hombre en Zapopan; Habría Sido Atropellado por el Tren

Habitantes de San Juan de Ocotán, del municipio de Zapopan, encontraron el cuerpo de un hombre, el cual había sido amputado de ambas piernas, por lo que las autoridades forenses están investigando si fue atropellado por un tren que pasa cerca de la zona.

Los hechos ocurrieron este 3 de noviembre, cuando los habitantes alertaron a las autoridades acerca de un cadáver sobre las vías del tren, entre las calles Aviación e Inglaterra. El cuerpo estaba enredado entre basura e incluso una cobija.

Cuando llegaron las autoridades, los paramédicos se dieron cuenta de que el cuerpo no contaba con ambas piernas, además tenía una bolsa en la cabeza. Por las condiciones en las que se encontraba, no fue posible determinar la edad de la víctima ni las horas de evolución cadavérica.

Policías de Zapopan comenzaron a buscar las extremidades del cuerpo, ya que a pocos metros del lugar, localizaron prendas de ropa con sangre, por lo que las piernas del fallecido podrían encontrarse cerca.

No alcanzamos a apreciar bien porque tiene en realidad plástico en lo que es la parte de su cabeza, se ve nada más lo que es la parte de una mano y al parecer no tiene piernas. Ahora sí que se desconoce la situación del porqué de las causas Raúl Navarro Hernández, paramédico de Zapopan

Autoridades investigarán si se trató de un atropello o un homicidio violento

El caso fue turnado a personal de la Fiscalía de Jalisco para corroborar o descartar si el hombre habría sido asesinado horas antes o embestido por el tren, lo que provocó su muerte y el desprendimiento de sus piernas.

La zona permaneció acordonada, en espera de que peritos forenses realizaran el levantamiento del cuerpo y su posterior traslado hasta sus instalaciones, en donde la autopsia revelará la causa exacta de su deceso.

N+

