Un Hombre Fue Abatido en un Enfrentamiento Entre Fiscalía y Civiles en Tlaquepaque

Los estruendos por un enfrentamiento a balazos cimbraron a la colonia Real Camichines, en Tlaquepaque.

Poco después de las 10:00 de la mañana de este jueves, personal de la Fiscalía del Estado, del área de Feminicidios, acudió a un domicilio para cumplimentar una orden de aprehensión. Se desplegó un operativo con agentes especializados, pero al llegar al lugar donde realizarían la diligencia salió un vehículo sospechoso, el cual fue interceptado por policías investigadores. Momentos después apareció otra unidad, aparentemente una camioneta negra con un grupo de sujetos encapuchados, quienes abrieron fuego contra el personal de la Fiscalía de Jalisco.

¿Cómo concluyó el enfrentamiento y cuál fue el resultado de la persecución?

Los agentes iniciaron una persecución que terminó en el cruce de las calles Real Camichines y Real de las Palmas, donde repelieron la agresión y lograron abatir a uno de los sospechosos, quien quedó a bordo de la camioneta negra, misma que presentaba múltiples impactos de bala. Otros dos sujetos fueron detenidos.

En el sitio de la agresión se aseguró un vehículo color rojo. Foto: N+

Vecinos de la zona relataron que las ráfagas alarmaron a todos los habitantes.

Yo me tocó escucharlo, porque estábamos todos los vecinos en la tienda, comprando nuestros desayunos y se escuchó mucha ráfaga de balas. El percance fue que sí pasaron varias camionetas blancas y nos dimos cuenta que venían en persecución con alguien y sucedió todo eso Vecina de Real Camichines, quien aseguró haber visto a sujetos encapuchados.

La zona quedó ampliamente acordonada y resguardada por elementos de la Defensa y de la Guardia Nacional, mientras agentes investigadores de la Fiscalía realizaban las diligencias correspondientes.

En el sitio de la agresión se aseguró un vehículo color rojo, en el que, de manera extraoficial, se informó que encontraron armas de fuego. Sin embargo, hasta el momento, la Fiscalía de Jalisco no ha brindado mayor información sobre los resultados del operativo ni sobre lo asegurado en el lugar.

