Dos de los tres hombres sudamericanos que fueron detenidos en Guadalajara y Zapopan, Jalisco, por su presunta relación con los préstamos ‘gota a gota’ y las rifas colombianas ilegales, ya fueron enviados a sus países de origen.

Noticia relacionada: Detienen en Guadalajara y Zapopan a Tres Sudamericanos Relacionados en Rifas Colombianas

Después de su reciente detención, el Secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández González, confirmó que dos sujetos fueron deportados, y ya se encuentran en Colombia, mientras que el tercer detenido, continúa en trámites para volver a su país después de que fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración.

En el operativo para detectar este tipo de ilícitos, que fue llevado a cabo en el fraccionamiento Valle de los Molinos, en Zapopan, también se detectó a una familia hondureña que residía de manera irregular.

Con Colombia fue un poco más rápido pero está en trámite también, inclusive también la familia de Honduras, ahí en la colonia Lasa Conchas, fue atendida y de igual manera en su calidad migratoria irregular y el Instituto Migratorio se hizo cargo de ellos Juan Pablo Hernández González, Secretario de Seguridad de Jalisco

Continuarán operativos para rastrear fraudes de esta naturaleza

Asimismo, recalcó que estas acciones en coordinación con los tres órdenes de gobierno, continuarán en marcha de manera permanente para el rastreo de personas que se dedican a extorsionar bajo dichas modalidades.

Agregó que ya tienen identificados a dos sujetos relacionados con el reclutamiento de personas sudamericanas que son traídas con engaños a Jalisco para ponerlas a trabajar en rifas fraudulentas y cobros ‘gota a gota’, por lo que ya están en coordinación con la Fiscalía de Jalisco para su pronta localización.

Ivonne Alcántar / N+

Historias recomendadas: