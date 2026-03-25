¿Cuáles Son las Judeas Más Relevantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara?

La Semana Santa de 2026 reúne las tradicionales representaciones de la Pasión de Cristo en distintos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

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Aunque la de San Martín de las Flores, en Tlaquepaque, es la más famosa, otras también destacan. Estas escenificaciones combinan fe, cultura y arraigo comunitario.

San Martín de las Flores

Fecha y hora: Viernes Santo, 4 de abril, 17:00 horas.

Recorrido: Desde la plaza principal de San Martín hacia el Cerro de la Cruz

Es una de las más antiguas y reconocidas del estado y del país. Con máscaras, persecuciones y dramatizaciones, mezcla elementos religiosos y teatrales, atrayendo tanto a creyentes locales como a turistas.

Paseo Alcalde, Guadalajara

Fecha y hora: Jueves Santo, 3 de abril, 09:00 horas.

Recorrido: De la parroquia de Nuestra Señora del Sagrario hasta la Catedral Metropolitana.

Este viacrucis urbano se realiza desde 2017 e inició en el Barrio de Analco. Se extendió al corazón de la ciudad y ahora participan parroquias del centro histórico, con acompañamiento musical solemne.

Estas escenificaciones combinan fe, cultura y arraigo comunitario. Foto: N+

Cerro de la Reina, Tonalá

Fecha y hora: Sábado Santo, 5 de abril, 17:00 horas.

Recorrido: Frente a la Presidencia Municipal hasta la esquina del DIF, en las faldas del Cerro de la Reina.

Esta escenificación destaca por ser comunitaria y, a decir de los representantes del viacrucis, por el simbolismo del cerro, considerado un espacio sagrado y cultural.

Mientras que en Zapopan, una de las más relevantes se realizará en la Parroquia Santa Rosa de Lima.

Parroquia Santa Rosa de Lima, Zapopan

Fecha y hora: Viernes Santo, 4 de abril, 10:00 horas.

Recorrido: Calles aledañas a la parroquia.

Esta representación en la colonia Las Águilas mantiene el sentido tradicional del viacrucis parroquial, pero con participación vecinal.

Todas estas, además de su valor religioso, son atractivos turísticos y culturales, con asistencia de miles de visitantes nacionales y extranjeros.

Yunnuen Mora / Las Noticias N+

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