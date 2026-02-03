Esto se Sabe sobre la Balacera entre Policías de Investigación y Civiles en Carretera a El Salto

Policías de Investigación y oficiales municipales fueron atacados a balazos sobre la carretera a El Salto, a la altura de la colonia La Alameda, del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, mientras estaban realizando un operativo de búsqueda y localización de dos presuntos asaltantes implicados en un asesinato.

La Unidad de Investigación Especializada en Homicidios Intencionales logró ubicar a dos hombres presuntamente señalados en un asalto y homicidio ocurridos en Tlajomulco el 21 de enero, esto luego de que las autoridades realizaron trabajos de inteligencia y el despliegue de operativos en campo.

Los sujetos señalados como los asaltantes, ingresaron a un comercio, amagando a madres de familia y a sus hijos, para después herir de un disparo a un adulto mayor que murió horas después.

¿Cómo ocurrieron los hechos durante la balacera?

Este 3 de febrero, durante el operativo, policías de investigación y de Tlajomulco estaban buscando un vehículo Jeep Cherokee, el cual habría sido usado por los presuntos asaltantes.

Sin embargo, al momento de que las autoridades les marcaron el alto, los sujetos que iban a bordo del vehículo, dispararon en contra de los policías, quienes repelieron la agresión. Pese a que las patrullas recibieron múltiples balazos, no se reportó ningún agente herido.

Cabe señalar que al interior del automóvil, iban dos hombres, uno de ellos fue abatido, mientras que uno más fue detenido en calidad de lesionado. Ambos podrían estar implicados en al menos dos investigaciones por homicidio, uno de ellos ocurrido el 21 de enero en Tlajomulco, mientras que el otro en un gimnasio de la misma zona.

Se presume que el hombre que fue abatido apareció en videos captados tras el hecho del 21 de enero, mientras que su compañero sería un cómplice de esta misma banda delictiva.

