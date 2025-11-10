¿De Qué Estados Provienen los Jóvenes Víctimas de Reclutamiento en Jalisco?

Ahora son en su mayoría jóvenes de otros estados quienes son citados en centrales de autobuses de Jalisco, a través de falsas ofertas de trabajo con salarios exorbitantes.

Principalmente provienen del Estado de México, Campeche y Chiapas, de acuerdo con autoridades estatales.

Nuevo modus operandi de reclutamiento de adolescentes de otras entidades son traídos a Jalisco mediante centrales de autobuses:

Estado de México

Campeche

Chiapas

Este fin de semana fueron rescatados tres jóvenes en la Central Nueva. Foto: N+

Y lo peor, ahora hemos encontrado, un nuevo modus operandi de que vienes de otros estados de la República a través de centrales camioneras y son niños de 13, 14, 15 años Pablo Lemus, Gobernador de Jalisco

La Fiscalía del Estado de Jalisco dio a conocer una ruta del reclutamiento, en la que los reclutadores trasladan a las víctimas a campos de adiestramiento, principalmente entre los estados de Jalisco y Zacatecas, pero también a Michoacán, Nayarit, Guerrero y Sinaloa.

Por otro lado, de acuerdo con datos de la Vicefiscalía Especial en Personas Desaparecidas de Jalisco: En el estado, las desapariciones de adolescentes están estrechamente relacionadas con el reclutamiento para el crimen organizado.

El grueso de la estadística de desapariciones vinculadas al adiestramiento forzado corresponde a adolescentes de 12 a 17 años con el 43.30%, jóvenes de 20 a 24 años con el 21.20% y de 18 a 19 años con el 19.30%.

Rangos de edad en casos de reclutamiento forzado en Jalisco

12 a 17 años: 43.30%

18 a 19 años: 19.30%

20 a 24 años: 21.20%

25 a 29 años: 9%

30 a 34 años: 3.90%

35 en adelante: 3%

Fuente: Vicefiscalía Especial en Personas Desaparecidas

Tan sólo este fin de semana fueron rescatados de un intento de reclutamiento en la Central Nueva tres jóvenes originarios de Degollado, Jalisco.

Con ello, de octubre de 2024 al 9 de noviembre de 2025, personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tlaquepaque ha rescatado en ese punto a 61 jóvenes.

61 rescates de intento de reclutamiento en Central Nueva de octubre de 2024 al 9 de noviembre de 2025

Moisés Hernández de Santiago / Las Noticias N+

