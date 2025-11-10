¿Quiénes son los Activistas que Han sido Asesinados en Jalisco?

Luego de que el pasado lunes 3 de noviembre fuera asesinado el abogado Cándido Essaú Román Pérez y que la Fiscalía de Jalisco informara que hasta el momento mantiene abierta la investigación para dar con quién o quiénes resulten responsables de causarle la muerte al abogado de 45 años.

En Jalisco se han documentado nueve asesinatos de activistas. Foto: N+

Según datos del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), Essaú se une a la lista de 9 activistas que han sido ultimados de noviembre del 2024 a la fecha en Jalisco.

¿Quiénes son los 9 activistas asesinados en Jalisco?

Karina Ruiz Ocampo, Katia Medina, Judith Alvarado, Teresa González, Juan Pablo Alonso, Abraham Gobel y la señora María del Carmen Morales quien fue asesinada el pasado 24 de abril junto con su hijo Jaime Ramírez en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

Por estos hechos aún no se cuenta con personas detenidas.

