Estudiantes del CUCosta de la UDG Consternados por el Asesinato de la Nutrióloga Daniela Julieth

El feminicidio de Daniela Julieth, joven nutrióloga y egresada del Centro Universitario de la Costa (CUCosta) de la Universidad de Guadalajara, ha causado profunda consternación e indignación entre estudiantes, académicos y la sociedad jalisciense. La víctima fue asesinada el pasado martes en su domicilio ubicado en la colonia Paseos del Sol de Zapopan, un hecho que refleja la persistente ola de violencia contra las mujeres.

La rectora del CUCosta exige justicia

María Esther Avelar Álvarez, rectora del CUCosta, expresó su pesar y condena en un mensaje dirigido a la comunidad universitaria. Además de lamentar la pérdida, exigió a las autoridades una investigación exhaustiva para que el responsable enfrente todo el peso de la ley.

Tenemos que hacer acciones de todos los ámbitos tanto las universidades, las autoridades, para realmente disminuir la delincuencia que cada vez va más galopante. Le exigimos a las autoridades que den con el delincuente y que haga justicia de conformidad con la Ley.

El joven declaró haber asesinado a la mujer por la influencia de un género musical

De acuerdo con las primeras investigaciones, July fue atacada por un joven que habría ingresado de manera sigilosa a su vivienda. Bajo la influencia de un género musical y según su propia declaración, eligió a la víctima al azar para agredirla con un cuchillo, provocándole heridas mortales.

El cuerpo de la joven fue entregado a su familia la madrugada del jueves, tras concluir los trámites forenses, y trasladado a Puerto Vallarta, donde en las próximas horas se realizarán los actos fúnebres para darle el último adiós. Mientras tanto, la comunidad universitaria prepara acciones en memoria de July, recordándola no solo como una profesionista en nutrición, sino también como asesora deportiva comprometida con el bienestar de los demás.

