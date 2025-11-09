Falso Escolta Fue Detenido en Tlaquepaque; Iba Armado en Camioneta Con Códigos Luminosos

Nuevamente, un escolta falso fue detenido, esta vez en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. El sujeto portaba un arma de fuego y cerca de 70 cartuchos útiles.

Con esta detención, suman ya diez capturas de personas que se hacían pasar por policías, militares o escoltas en Jalisco en los últimos siete meses.

Tenía un arma y varios cartuchos. Foto: Policía de Jalisco

¿Dónde ocurrió la detención del falso escolta?

La aprehensión ocurrió en el cruce de Periférico Sur y Jesús Michel González. El hombre conducía una camioneta blanca equipada con códigos luminosos, lo que llamó la atención de los oficiales del Escuadrón Jaguares, quienes le marcaron el alto.

Durante la revisión, los elementos localizaron un arma calibre .380, cinco cargadores y cartuchos de distintos calibres.

El sujeto, identificado como Meldardo, de 47 años, aseguró que trabaja en una empresa de seguridad privada y mostró un supuesto permiso de portación de arma de fuego. Los oficiales lo buscaron en la base de datos y resultó que no contaba con el registro oficial correspondiente Oficial del Escuadrón Jaguares.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal.

Yunuen Mora N+

