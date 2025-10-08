Familia de Atotonilco el Alto, Jalisco, Se Encuentra Desaparecida; La Hija Tiene 3 Años

Una joven familia originaria del municipio de Atotonilco El Alto en Jalisco se encuentra desaparecida desde hace más de dos meses

¿Quienes son los integrantes de la familia desaparecida en Atotonilco El Alto?

Se trata de Paula Jatziri, madre de 19 años; Luis Eduardo, también de 19 años y padre de familia; así como de su hija Ángela Sofía, de apenas 3 años de edad.

Los tres desaparecieron el pasado 1 de agosto en la colonia El Josefino. Foto: Google Maps

Los tres desaparecieron el pasado 1 de agosto en la colonia El Josefino, sin que hasta el momento se conozca su paradero.

A pesar de que la desaparición ocurrió desde principios de agosto, las fichas de búsqueda fueron emitidas por la Comisión Estatal de Búsqueda hasta el 7 de octubre.

¿La familia se ha pronunciado por desaparición de la joven pareja y su hija?

En redes sociales, familiares han manifestado su preocupación por el retraso en la difusión de las fichas, y han solicitado que se agilicen las acciones para lograr su pronta localización con vida

¿Cuáles son las características físicas de los integrantes de la familia desaparecida en Atotonilco El Alto?

La pequeña de 3 años, Ángela Sofía Flores Aguilera, tiene perforaciones en ambas orejas, cabello ondulado castaño claro a la altura de los hombros, tez blanca, complexión robusta y mide aproximadamente 100 centímetros. Al momento de su desaparición, se desconoce qué vestimenta llevaba puesta.

El padre de la niña, Luis Eduardo Flores Hernández, de 19 años, presenta una cicatriz debajo del ojo derecho, un lunar en el pómulo del mismo lado y perforaciones en ambas orejas. Entre sus tatuajes destacan una cruz negra debajo de la oreja izquierda, una imagen de la santa muerte en el brazo y la palabra “Jatziri” en los nudillos de una mano. Su cabello es ondulado, corto y negro; tiene tez morena clara, complexión mediana y mide aproximadamente 165 centímetros

Por su parte Paula Jatziri Aguilera Esqueda, de 19 años. Presenta una cicatriz en el abdomen. Su cabello es quebrado, castaño claro y lo lleva a la altura de los hombros. Tiene tez blanca, complexión robusta y una estatura aproximada de 167 centímetros.

Yunuen Mora / N+

