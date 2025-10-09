Familia Desaparecida en Atotonilco es Originaria de Tizapán el Alto, Jalisco

La familia reportada como desaparecida en Atotonilco el Alto, Jalisco, el 1 de agosto, es originaria de Tizapán el Alto.

En exclusiva para N+ Guadalajara, sus familiares advirtieron que desconocen el paradero de cuatro personas, a pesar de que únicamente se han publicado las fichas de búsqueda de tres de ellos: dos jóvenes y una niña pequeña.

Porque son dos nietas mías, el esposo de una de ellas y la niña, nada más que subieron nada más el muchacho, a mi hija, y a la niña, pero son cuatro María de Jesús González, abuela de los desaparecidos

Señalaron que fue en el barrio Josefino de Atotonilco, donde tuvieron la última comunicación con ellos, presuntamente regresarían a Tizapán, pero nunca llegaron.

Que esta Jatziry le había hablado de Atotonilco y que le había dicho que estaban en atotonilco pero que ya no habían alcanzado el camiñon a donde iban, que si le daban chance de quedarse ahí que se quedaran ahí María de Jesús González, abuela de los desaparecidos

La Fiscalía de Jalisco, a través de la Fiscalía de Desaparecidos, señaló que hasta el momento no han recibido una denuncia formal por la desaparición de las cuatro personas, sin embargo, sí se publicaron las fotografías y datos de Ángela Sofía Flores, de tres años de edad, Paula Jatziry de 19, y Luis Eduardo Flores, también de 19.

Sus familiares piden ayuda para poder localizarlos.

Ando que quiero arranca loca, ha habido días que los he soñado, que me hablan, y me dicen que están bien, en otros sueños los veo que están mal, entonces no sé, y solamente dios lo sabe María de Jesús González, abuela de los desaparecidos

Juan Carlos Robles / N+

