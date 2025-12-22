Suspenden Operativo de Contraflujo Vial en López Mateos. ¿Cuándo se Regresará?

Tras el inicio oficial del periodo vacacional escolar, la Policía Vial de Jalisco confirmó que el operativo implementado en la avenida López Mateos, una de las arterias más transitadas del Área Metropolitana de Guadalajara, quedará inhabilitado de manera temporal.

La medida se implementó ante la disminución del tránsito vehicular en horarios pico que se registra durante las vacaciones decembrinas, cuando miles de estudiantes dejan de trasladarse diariamente a escuelas de nivel básico, medio y superior.

El operativo regresará hasta el 12 de enero de 2026. Foto: N+

Se creó conforme también al calendario oficial de educación pública de la Secretaría de Educación Pública escolar. A partir de este lunes ya no se instala a menos que den una orden superior contraria o que la misma ciudadanía algo pida Jorge Alberto Arizpe, comisario de la Policía Vial Jalisco.

¿Cuándo y por qué se reanudará el operativo en López Mateos?

También indicó que durante el periodo vacacional la circulación en López Mateos suele mantenerse más fluida, por lo que el operativo regresará hasta el 12 de enero de 2026, fecha de reinicio del calendario escolar.

Este dispositivo, que opera en ocho kilómetros del sur al norte de la ciudad, desde Palomar hasta la avenida Tizoc, representa un ahorro de tiempo en los traslados de las personas de hasta 30 minutos.

