Imputan a 5 Personas por la Desaparición de 6 Hombres Rescatados en Capital Norte, Zapopan

Cinco personas fueron imputadas por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición, luego de estar relacionadas con la privación ilegal de la libertad de seis hombres que fueron rescatados tras el desmantelamiento de una casa de seguridad en la colonia Capital Norte, en el municipio de Zapopan.

Noticia relacionada: Permanece Asegurado el Inmueble Que Operaba como Casa de Crimen en la Capital Norte

Los imputados fueron identificados como Cristian Antonio 'N', Érika Marisol 'N', Bryan Fabián 'N', María Mayela 'N' y Armando Saúl 'N'.

A través de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, la Fiscalía de Jalisco llevó a cabo la audiencia inicial de imputación, en la que se expusieron los elementos de prueba recabados durante la investigación para sustentar la acusación.

Las víctimas habían sido privadas de la libertad en San Juan de Ocotán

De acuerdo con lo informado, fue el pasado 29 de diciembre cuando las seis víctimas desaparecieron, tras ser privadas ilegalmente de la libertad en la colonia San Juan de Ocotán, también en Zapopan, para posteriormente ser mantenidas en cautiverio.

Durante la audiencia, la defensa de los imputados solicitó la ampliación del plazo constitucional de 144 horas, petición que fue concedida por el juez de control con el objetivo de continuar con el análisis del caso.

Mientras tanto, las cinco personas imputadas permanecerán a disposición de la autoridad judicial, y será en la audiencia de vinculación a proceso cuando se defina su situación jurídica, la cual se espera se lleve a cabo este 9 de enero.

Moisés Hernández / N+

Historias recomendadas: