¿Cuándo Llega el Frente Frío a Jalisco?

Con la llegada del frente frío número 27 se prevén rachas de viento moderadas a fuertes en gran parte del estado de Jalisco.

Por ello se recomienda tener los abrigos a la mano, ya que las temperaturas descenderán este fin de semana.

Tendremos un marcado descenso en las temperaturas, rachas de viento más intensas sobre todo en las tardes y en Altos de Jalisco que podrían superar los 40, 45 kilómetros por hora, aumento en la nubosidad, por lo tanto se podrían presentar algunas precipitaciones, insisto en zonas montañosas Dr. Mauricio López Reyes, investigador del IAM de la U. de G.

Se esperan vientos moderados el sábado. Foto: N+

¿Qué condiciones de viento se pronostican para el Área Metropolitana de Guadalajara?

En el Área Metropolitana de Guadalajara se esperan vientos moderados el sábado y un incremento durante la mañana del domingo, principalmente en la zona occidente, con posibles afectaciones en municipios como Zapopan, Tala, Tlajomulco, El Salto, Tlaquepaque y Guadalajara.

Las rachas de viento podrían ocasionar caída de ramas, afectaciones a estructuras ligeras y levantamiento de polvo.

Javier Sandoval / Las Noticias N+

