Detienen a 7 Hombres en Guadalajara; Intentaron Robar Cableado Valuado en 3 Millones de Pesos

Policías de Guadalajara frustraron un robo millonario, luego de capturar a siete presuntos delincuentes que ingresaron a una empresa de telecomunicaciones en la colonia Miravalle.

¿Cómo ocurrió la captura de los delincuentes?

El hecho ocurrió antes de la medianoche, cuando policías de Guadalajara recibieron la alerta de una alarma antirrobo, la cual pertenecía a la empresa de telecomunicaciones. Un par de unidades se desplazaron hacia el cruce de la avenida Gobernador Curiel y la calle Artes Plásticas, donde encontraron a los siete hombres, quienes estaban manipulando cableado.

Al ver a los policías, los sujetos dijeron ser trabajadores de la empresa, sin embargo, mostraron una actitud nerviosa y evasiva. En manos de la autoridad, los uniformados hicieron el llamado al apoderado legal de la empresa, quien al llegar y ver a los sujetos descartó completamente que éstos fueran trabajadores de la misma.

¿De cuánto iba a ser el monto robado?

Los oficiales les incautaron aproximadamente una tonelada y media de cable que ya llevaban consigo, material que, de acuerdo con los afectados, ascendería a poco más de 3 millones de pesos.

Los siete detenidos, cuyas edades oscilan entre los 23 y los 55 años, fueron asegurados y posteriormente entregados a un agente del Ministerio Público para que defina su situación legal. Entre lo asegurado, a los sujetos se les incautó también herramienta diversa como seguetas, hachas y una barra, así como un auto compacto y una camioneta en la que ya trasladaban el cable robado.

