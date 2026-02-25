Imputan a 2 Hombres Detenidos en Operativo de Detención y Abatimiento de 'El Mencho' en Tapalpa

Dos hombres fueron imputados tras ser detenidos durante un operativo de fuerzas federales en el municipio de Tapalpa, luego de la detención y el abatimiento de 'El Mencho' ocurridos durante la ola de violencia que se vivió en Jalisco el 22 de febrero.

Nota relacionada: Intento de Incendio de Camión YoVoy Sin Relación con Ola de Violencia en Jalisco

Se trata de Andrés 'N' y Genaro 'N', a quienes se les atribuyen los delitos de portación de armas con agravante, así como portación de aditamentos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Durante la audiencia, un juez de control dictó prisión preventiva en contra de ambos, luego de que el Ministerio Público expusiera los datos de prueba que sustentaron la solicitud de vinculación a proceso.

La audiencia tuvo que concluir de manera remota. Posteriormente, los imputados fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez.

Ya solicitaron la entrega de los restos de 'El Mencho'

En relación con el cuerpo de 'El Mencho', la Fiscalía General de la República informó que ya recibió un escrito presentado por quien se ostentó como representante jurídico de la familia, en el que se solicita la entrega de los restos. La dependencia señaló que ya se encuentran en condiciones de formalizar la entrega, aunque no precisó la fecha en que se realizará.

La muerte de 'El Mecho' provocó una ola de violencia en distintas regiones de Jalisco, donde se reportaron bloqueos carreteros, quema de vehículos, ataques a tiendas de autoservicio y gasolineras, así como enfrentamientos armados.

En total, se registraron 27 agresiones contra fuerzas de seguridad, de las cuales seis ocurrieron en Jalisco. En estos hechos fallecieron más de 20 militares, además de un custodio y un integrante de la Fiscalía estatal.

Cabe señalar que en Michoacán también se contabilizaron 15 ataques armados, en los que resultaron heridos varios elementos de corporaciones estatales y locales.

Ivonne Alcántara / N+

Historias recomendadas: