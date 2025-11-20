Vinculan a Proceso a 3 Hombres por la Desaparición de Interno de un Anexo en Tonalá

Se quedan tras las rejas los tres sujetos detenidos por, presuntamente, participar en la desaparición de un interno en un centro de rehabilitación, quien luego fue encontrado sin vida en Tonalá.

Son Francisco Eliezer “N”, José Jacob “N” y Julio Daniel “N”, quienes quedaron detenidos tras los operativos realizados por la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas en el centro de rehabilitación “Vikingos”, ubicado en la colonia Los Tulipanes, en Tonalá. Fueron vinculados a proceso por su probable participación en los delitos de desaparición cometida por particulares agravada y homicidio calificado.

La investigación comenzó luego de que una familia interpuso una denuncia por la desaparición de un hombre que había sido internado el pasado 3 de noviembre en dicho anexo. Sin embargo, a partir del día 8 de noviembre dejaron de tener comunicación con él y, al no recibir ninguna respuesta sobre su paradero, realizaron la denuncia correspondiente.

Personal de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas inspeccionó el centro de rehabilitación de la colonia Los Tulipanes, así como otra de sus sucursales y un predio contiguo en la colonia Los Amiales de Tonalá, que también pertenecían al dueño de la clínica Vikingos.

Fue en este último predio donde, al realizar una inspección, localizaron enterrado el cuerpo de un hombre cuyas características correspondían a la persona reportada como desaparecida.

En la audiencia de vinculación, el juez determinó que los tres sujetos permanecerán en prisión preventiva oficiosa por un año.

En los centros de rehabilitación, algunos internos aseguraron que eran víctimas de violencia y tortura

Muchos castigos, mucha violencia, abuso de poder tanto en hombres como en mujeres. Víctima de violencia en anexo

Baños con agua fría, paradas en la barda, negaban la comida hasta por dos días. La manipulación de que si le decías a tu familia les iban a decir que eran mentiras para que te dejaran más tiempo. Víctima de violencia en anexo

Ante estos testimonios, la Fiscalía del Estado aseguró que las investigaciones y operativos en centros de rehabilitación contra las adicciones continuarán de manera permanente.

